Майкл Мур выразил уверенность во втором сроке Трампа

Режиссер Майкл Мур назвал президента США Дональда Трампа «злым гением» и выразил уверенность в том, что ему удастся переизбраться на второй срок. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам Мура, Трампу удалось перехитрить «самого умного человека, который когда-либо выдвигался в президенты». В 2016 году слишком многие были уверены в победе Хиллари Клинтон, считая, что «никто не будет голосовать за этого идиота».

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Кроме того, по мнению Мура, автором публикации в The New York Times о сопротивлении в Белом доме является сам Трамп или кто-то из его «миньонов».

Ранее сообщалось, что в фильме Майкла Мура «Фаренгейт 11/9» высказывается версия о том, что Дональд Трамп стал президентом из-за зависти к певице Гвен Стефани.