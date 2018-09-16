Монеточка внезапно отменила концерт после поцелуя Якубовича
Певица Монеточка отменила свой концерт в столичном клубе Gipsy за полчаса до начала, cообщает Super.ru.
Уточняется, что певица никак не объяснила данное решение.
По данным издания, гонорар артистки за выступление составил 1 миллион рублей.
Ранее певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) поучаствовала в шоу «Поле Чудес» на Первом канале.
В частности, певица преподнесла ведущему шоу Леониду Якубовичу в подарок фигурки, которые изображают его и ее саму, а также получила крепкий поцелуй от ведущего. Кроме того, Монеточке удалось выиграть мультиварку и пройти в финал, после того, как она угадала слово «паршивый».