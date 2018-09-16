Умерла Ирина Бессарабова

Режиссер документального кино и телевидения, поэт Ирина Бессарабова умерла в возрасте 57 лет, сообщил член комиссии неигрового кино Союза кинематографистов России Сергей Мирошниченко, передает телеканал «Культура».

«Мне позвонили близкие Ирины Юрьевны и сказали, что вчера ночью она скончалась. Для меня это известие стало неожиданным», — сказал Мирошниченко.

Бессарабова закончила отделение режиссуры ВГИКа в 1983 году, по собственному сценарию поставила художественный фильм «Пол-листа бумаги». Также стала автором фильмов «Алые паруса Василия Ланового», «Свобода по-русски», «Спасительный храм. Голоса художников». Бессарабова писала стихотворения и выпустила два сборника: «Первый жизненный слой» и «Неузнанная жизнь». Входила в Союз кинематографистов России и Союз писателей Москвы.