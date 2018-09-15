Сердючка рассказала о смерти отца от рака

Украинский певец Андрей Данилко, известный под сценическим амплуа Верки Сердючки, рассказал о смерти своего отца от рака. Об этом сообщает сайт ntv.ru.

По словам музыканта, его отец скончался от рака, когда Андрею было еще 10 лет. Данилко также рассказал, что его отец много выпивал.

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«Он сам человек был очень хороший, но когда выпивал — человек не очень хороший. Высаживал окна. Я бегал с табуреткой, вызывал милицию. Это было нормальная такая уже традиция», — рассказал Данилко.

Артист добавил, что в детстве пообещал себе никогда не пить.

«Не сбылось. Но на меня так не влияет, слава богу», — отметил Данилко.

Говоря о творческих планах на будущее, музыкант заявил, что рано или поздно Сердючка должна будет уйти в прошлое.

Ранее сообщалось, что Верка Сердючка отказалась возобновлять гастроли по России.