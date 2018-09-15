Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории

Американский писатель Стивен Кинг ответил на вопрос о самом лучшем по его мнению фильме в истории.

«Кто-то спросил меня вчера: «Какой фильм самый лучший из тех, что вы смотрели?». Спустя ночь раздумий, в которой я в действительности не нуждался, я с уверенность могу ответить: «Крестный отец 2», — написал Кинг в твиттере.

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Картина «Крестный отец 2», снятая Фрэнсисом Фордом Копполой по роману Марио Пьюзо, вышла в 1974 году.

Ранее сообщалось, что режиссер турецкого происхождения Фатих Акин экранизирует роман Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом».