Суд обязал основателя Cirque du Soleil заплатить за полет на МКС

Налоговый суд Канады обязал основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте заплатить более $20 млн за его полет на Международную космическую станцию (МКС) в 2009 году. Об этом сообщает CTV News.

По данным телеканала, суд признал полет Лалиберте «личным путешествием с элементами деловой поездки».

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Как отмечается, по решению суда, лишь 10% его расходов на полет относятся к благотворительной деятельности.

При этом Лалиберте претендовал на налоговые льготы, так как рекламировал Cirque du Soleil во время своего пребывания на МКС.

Ги Лалиберте отправился в космический полет в качестве туриста 30 сентября 2009 года на корабле «Союз ТМА-16» в составе экипажа 21-й экспедиции.