Ариана Гранде впервые высказалась о смерти Мака Миллера

Певица Ариана Гранде в своем инстаграме впервые прокомментировала смерть рэпера Мака Миллера, с которым они находились в отношениях, однако разорвали их за несколько месяцев до его смерти.

«Я восхищалась тобой со дня, когда я встретила тебя, когда мне было девятнадцать, и всегда буду (восхищаться тобой). Я не могу поверить, что тебя больше нет. Я правда не могу уложить это в голове. Мы говорили об этом. Так много раз. Я так зла, мне так грустно, что я не знаю, что делать. Ты был моим ближайшим другом. Так долго. Несмотря ни на что. Мне так жаль, что я не смогла помочь или усмирить твою боль. Я правда хотела. Добрейшая, милейшая душа с демонами, которых он не заслуживал», — написала Гранде.

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Гранде опубликовала это сообщение на фоне обвинений со стороны поклонников Миллера в том, что она стала причиной его смерти.

Ранее выяснились новые подробности смерти Мака Миллера.