Элджей отменил концерт в Махачкале вслед за Егором Кридом

Рэпер Элджей принял решение об отмене концерта в Махачкале на фоне конфликта между певцом Егором Кридом и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата Хабибом Нурмагомедовым, передает Super.ru.

Сообщается, что Элджей решил отменить свой концерт, который должен был пройти 5 октября на веранде Дагестанской государственной филармонии, по просьбе организаторов.

Реклама

В начале сентября в Дагестане перестали продавать билеты на концерт Элджея из-за Нурмагомедова.

Ранее сообщалось о задержании в Москве дагестанца, выступавшего с угрозами с соцсетях в адрес поп-певца Егора Криду.

Конфликт между Нурмагомедовым, Тимати и Егором Кридом произошел из-за поддержки спортсменом запрета концерта Крида в Махачкале.