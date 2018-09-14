СК завершил расследование в отношении Кирилла Серебренникова

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии», сообщается на сайте СК.

Серебренникова, а также Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нину Масляеву и Софью Апфельбаум обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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Следствие пришло к выводу, что обвиняемые похитили 133 млн руб. из бюджетных средств в размере 214 млн руб., выделенных АНО «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства в рамках проекта «Платформа».

Для возмещения ущерба было арестовано имущество обвиняемых, в частности, квартира Серебренникова в Германии. Доказательственную базу следствие считает достаточной и направляет уголовное дело прокурору для обвинительного заключения.

Сейчас в международном розыске находится еще одна обвиняемая — Екатерина Воронова.

Ранее Кириллу Серебренникову продлили домашний арест.