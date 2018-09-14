Брижит Макрон решила сняться в сериале

Супруга французского президента Брижит Макрон решила сняться в новом эпизоде комедийного сериала «Гардероб». Об этом пишет Le Parisien.

Как отмечается, первая леди Франции сыграет саму себя. В сериале речь идет о людях с ограниченными возможностями, которые занимаются плаванием. Еженедельно они встречаются в раздевалке, где обсуждают свою жизнь и происходящее в мире.

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Уточняется, что таким образом Макрон получит возможность высказаться о волнующих ее темах в новом формате.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель заключили договор со стриминговым сервисом Netflix на продюсирование фильмов различного формата.