СМИ узнали о реакции Петросяна на информацию о ребенке и любовнице

Адвокат российского юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин рассказал о реакции артиста на появившуюся в СМИ информацию о женщине, якобы имеющей от него ребенка. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам Жорина, он посмеялся над этим вместе с Петросяном.

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«Ну просто высосано из пальца! Бред. Одно дело, когда хоть какой-то фундамент есть под этой информацией, а другое дело, когда 100% вброс», — заявил Жорин.

Он добавил, что информация совершенно не соответствует действительности и ее «смешно» комментировать. По его мнению, такие «вбросы» делает сторона супруги Петросяна Елены Степаненко, с которой юморист разводится.

Ранее СМИ сообщили о появлении женщины, которая якобы воспитывает ребенка от юмориста Евгения Петросяна.