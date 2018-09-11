В МВД Дагестана ответили на вопрос о заявлении Егора Крида после угроз Нурмагомедова

Поп-певец Егор Крид не обращался в полицию с заявлением о поступающих в его адрес угрозах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по Дагестану.

По данным агентства, Крид не обращался к правоохранителям из-за угроз.

Ранее сообщалось, что поп-певец Егор Крид отменил свое выступление в Махачкале из-за «неспокойной обстановки».

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Как отмечалось, также в Дагестане был отменен концерт еще одного артиста лейбла Black Star — Doni.

Также стало известно, что в соцсетях угрожают Егору Криду после критики Хабиба Нурмагомедова.