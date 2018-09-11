Джон Сноу обвинил Marvel в гомофобии

Британский актер Кит Харингтон, прославившийся благодаря роли бастарда Джона Сноу в сериале «Игра престолов», в беседе Variety упрекнул студию Marvel в гомофобии.

Он указал на то, что среди актеров, сыгравших супергероев в фильмах студии, нет геев.

«Есть большая проблема с маскулинностью и гомосексуальностью, вроде как они не могут сосуществовать. Неужели нельзя пригласить в Marvel открытого гея, который сыграл бы супергероя? Когда это произойдет?» — задается вопросом Харингтон.

Ранее солист Imagine Dragons обвинил в гомофобии рэпера Эминема, позволяющего себе нецензурные выражения, намекающие на ориентацию оппонентов.