Российские мультфильмы попали в Netflix

Российские мультсериалы «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг» студии «Паровоз» теперь доступны для просмотра на сайте стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщается на сайте студии.

«Рады сообщить, что теперь зрители 190 стран смогут смотреть серии «Ми-ми-мишек» и «Лео и Тиг». Оба этих мультсериала стали доступны на Netflix», — говорится в сообщении студии.

Реклама

Отмечается, что сделка с Netflix была заключена компанией Signal Media. Подробности сделки не приводятся.

Ранее сообщалось, что Netflix купил права на сериал «Хождения по мукам» по роману писателя Алексея Толстого. В компании отметили, что впервые приобрели «экранизацию исторического сериала со всей русской ментальностью».