Звезда «Улиц разбитых фонарей» попал в ДТП

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин попал в ДТП в центре Санкт-Петербурга.

Как сообщает mr7.ru, актер, прославившийся благодаря роли оперативника Анатолия Дукалиса , попал в аварию 10 сентября на площади Восстания недалеко от Московского вокзала. В автомобиль, где находился Селин, врезался Hyundai Solaris.

Реклама

Отмечается, что пострадавших в результате аварии нет.

В начале июня в возрасте 57 лет ушла из жизни заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая. В ходе своей карьеры актриса сыграла в целом ряде театральных постановок, а также снялась в сериале «Улицы разбитых фонарей».