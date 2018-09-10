Новый «Гоголь» потерял первенство в российском прокате

Боевик «Великий уравнитель-2» Антуана Фукуа стал лидером российского проката на минувших выходных, собрав в первый уикэнд после премьеры 111,4 млн руб.

Как сообщает портал Kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные, «Великому уравнителю» удалось обогнать фильм Егора Баранова «Гоголь. Страшная месть». Третья часть кинофраншизы по произведениям русского писателя Николая Гоголя во вторые выходные проката собрала 86,9 млн руб.

На третьем месте оказался дебютант проката — триллер «Темные отражения» Дженнифер Ю. Фильму о приключениях детей со сверхъестественными способностями удалось собрать 48,3 млн руб.