«Игра престолов» получила семь телевизионных «Оскаров»

Американский телесериал «Игра престолов» получил награды в семи номинациях премии «Эмми», которая считается телевизионным аналогом «Оскара». Об этом сообщается на сайте Creative Arts Emmy Awards.

Как отмечается, церемония вручения «Эмми» состоялась в Лос-Анджелесе 8 сентября. Больше всего наград получила «Игра престолов», номинированная в 22 номинациях. Создателям телесериала достались «Эмми» за визуальные эффекты, грим, дизайн костюмов, лучшую оригинальную музыку, сведение звука, постановку трюков и работу художника-постановщика.

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Согласно имеющейся информации, четыре награды получил второй сезон сериала «Американская история преступлений» об убийстве итальянского модельера Джанни Версаче.

Уточняется, что основная часть статуэток будет вручена 17 сентября.

Ранее сообщалось, что глава отдела визуальных эффектов «Игры престолов» Джо Бауэр рассказал о том, что премьера последнего, восьмого сезона сериала «Игра престолов» сдвинулась.