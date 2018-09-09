Егор Крид отменил концерт в Махачкале из-за угроз

Поп-певец Егор Крид отменил свое выступление в Махачкале из-за «неспокойной обстановки». Об этом сообщается в инстаграме лейбла Black Star.

«Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, также в Дагестане был отменен концерт еще одного артиста лейбла — Doni.

Ранее сообщалось, что в соцсетях угрожают Егору Криду после критики Хабиба Нурмагомедова.

Как отмечалось, пользователи соцсетей предостерегали Егора Крида от выступления в Дагестане.