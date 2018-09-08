Фильм Альфонсо Куарона стал победителем Венецианского кинофестиваля
Золотого льва Венецианского кинофестиваля получил фильм «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, передает РИА «Новости».
Лучшим режиссёром, по мнению жюри, стал Жак Одияр, снявший фильм «Братья Систерс». Гран-при жюри вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм «Фаворит».
Реклама
Лучшими актером стал Уиллем Дефо за роль в фильме «Ван Гог. На пороге вечности», а актрисой — Оливия Колман, сыгравшая в фильме «Фаворит».
Ранее сообщалось, что россиянка Наталья Кудряшова стала лучшей актрисой секции «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.
Как отмечается, актриса была получила награду за роль в фильме «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.