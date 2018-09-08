Наталья Кудряшова названа лучшей актрисой секции «Горизонты» Венецианского кинофестиваля
Россиянка Наталья Кудряшова стала лучшей актрисой секции «Горизонты» Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, актриса была получила награду за роль в фильме «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.
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По словам Кудряшовой, Россия привезла в Венецию «смелый» фильм. Она также выразила надежду, что начало положено и «мы продолжим», так как начало положено.
75-ый ежегодный Венецианский международный кинофестиваль проходит с 29 августа по 8 сентября 2018 года. Россия на этом конкурсе представлена картиной «Человек, который удивил всех» в программе «Горизонты».
Ранее сообщалось, что в Венеции тепло встретили фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.