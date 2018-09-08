Жертва совращения Азии Ардженто решил сотрудничать со следствием

Джимми Беннетт, который обвинил Азию Ардженто в совращении, решил сотрудничать с расследованием шерифа Лос-Анджелеса в отношении актрисы. Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на адвоката Беннетта.

По данным издания, Беннетт согласился сотрудничать со следователями по делу в отношении Ардженто.

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Ранее СМИ сообщили, что телеканал CNN отказался от показа выпусков популярного телешоу, в которых принимала участие актриса Азия Ардженто.

23 августа Беннетт рассказал о том, как его совратила Ардженто.