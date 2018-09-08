TMZ: Винса Вона обвинили в вождении в нетрезвом виде

Прокуратура американского города Лос-Анджелес предъявила актеру Винсу Вону обвинения в вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, Вона также обвинили в сопротивлении аресту.

Как отмечается, если суд признает актеру виновным, ему грозит тюремное заключение на год.

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Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния полицейские задержали американского актера Винса Вона.

Как отмечалось, Вон был задержан в городе Манхэттен-Бич.