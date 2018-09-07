Умерла Лиз Фрайзер

В Великобритании на 89 году жизни скончалась комедийная актриса Лиз Фрайзер. Об этом на своей странице в твиттере сообщило Британское комедийное сообщество.

Фрайзер снималась в комедийных фильмах и сериалах, выпущенных в 50-х, 60-х и 70-х годах. При этом на экране она часто воплощала образ «стереотипной блондинки». За свою карьеру актриса исполнила более 80 ролей. Одной из самых успешных ее работ является франшиза Carry On.

Ранее сообщалось, что скончался Хью Уилсон — режиссер и сценарист первой «Полицейской академии», а также создатель сериала «Радио Цинциннати».