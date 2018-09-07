Huffington Post: глава CBS пытался разрушить карьеру Джанет Джексон

Генеральный директор CBS Лес Мунвес пытался разрушить карьеру певицы Джанет Джексон, сообщает Huffington Post.

По данным издания, это началось после того, как в 2004 году во время выступления на Супербоуле Джастин Тимберлейк случайно порвал костюм Джексон, оголив ей грудь. После этого Мунвес запретил им выступать на церемонии вручения «Грэмми», однако позднее Тимберлейку разрешили выступать, так как он публично извинился за инцидент.

Джексон не принесла извинений и после этого Мунвес пытался разрушить ее карьеру. В частности, он выкупал эфирное время радиостанций, принадлежавших компании Viacom, чтобы на них не ставили песни Джанет Джексон, что сильно повлияло на продажи ее альбома, вышедшего через месяц после Супербоула.