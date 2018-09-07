Берт Рейнолдс не успел начать сниматься в новом фильме Тарантино

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Актер Берт Рейнолдс, скончавшийся 6 сентября в возрасте 82 лет, не успел начать сниматься в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственный источник.

По его словам, съемки с участием Рейнолдса должны были начаться в ближайшие несколько недель. Актер должен был сыграть владельца ранчо, где жил Чарльз Мэнсон и его последователи.

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«Мой дядя с нетерпением ждал работы с Квентином Тарантино и потрясающим актерским составом», — заявила племянница актера Нэнси Ли Хесс.

Ранее сообщалось, что Берт Рейнолдс скончался от проблем с сердцем.