Панин назвал россиян умственно ограниченными и пообещал приезжать в РФ только за деньгами

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Российский актер Алексей Панин в ходе общения со своими подписчиками в инстаграме назвал россиян «умственно ограниченными» и заявил, что уедет из России.

Дискуссия с подписчиками разгорелась под публикацией актера, где он запечатлен на прощании с Иосифом Кобзоном. Он сопроводил снимок словами о том, что инстаграм дня него — отображение жизни и эмоций.

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«Но боюсь, что с вашим скудоумием вам этого не понять», — обратился актер к своим поклонникам.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни жестко критиковали Панина, другие встали на его защиту. Актер «объяснил» одному из комментаторов, что люди в России «глупые, злые и ограниченные».

«К сожалению, это Россия. Люди тут очень ограничены умственно», — отметил артист.

На реплику о том, почему же Панин еще не уехал, актер признался, что скоро уезжает.

«Я как раз скоро уезжаю. В Россию я буду приезжать только за деньгами», — добавил он.

Ранее Алексея Панина сняли с рейса за дебош.