Умер Берт Рейнолдс

Американский актер Берт Рейнолдс скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, у Рейнолдса остановилось сердце, после чего его госпитализировали в одну из больниц во Флориде. Там актер скончался в окружении родных. Отмечается, что Рейнолдс на протяжении многих лет страдал от проблем с сердцем.

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Берт Рейнолдс известен по таким фильмам, как «Полицейский и бандит», «Начать сначала» и «Гонки «Пушечное ядро». Он также был номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Ночи в стиле буги».

Актер продолжал сниматься до последних дней: Рейнолдс должен был сыграть Джорджа Спана в картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», которая выйдет в 2019 году.