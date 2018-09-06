СМИ: Нина Русланова госпитализирована с инфарктом

В СМИ появилась информация о том, что 72-летняя актриса Нина Русланова госпитализирована с инфарктом.

Как сообщает издание «Стархит», сейчас Нина Русланова находится в медицинском учреждении.

Две недели назад звезда «Афони» и «Возвращения Будулая» уже попадала в больницу. По словам близких Руслановой, тогда причиной стало плановое обследование.

В июне 2018 года СМИ сообщали, что Русланова была экстренно госпитализирована с открытой раной головы. Отмечалось, что женщина сильно ударилась головой в своей квартире.