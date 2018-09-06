Представители Юлии Самойловой рассказали о причинах ее эмиграции

В пресс‐службе певицы Самойловой объяснили ее желание эмигрировать из России в Европу.

Как рассказал представитель певицы в беседе с телеканалом «360», к такому шагу девушку, передвигающуюся на инвалидной коляске, подтолкнули вопросы, связанные со здоровьем.

Реклама

Куда собирается Самойлова, пока неизвестно. «Страна пока не известна. Это вопросы здоровья», — уточнил представитель пресс-службы.

Позже 6 сентября Самойлова должна выступить с официальным заявлением в инстаграме, где и расскажет о своем отъезде.

Ранее певица подверглась критике в соцсетях, когда призналась, что уезжает из России. Вступился за девушку Иосиф Пригожин.