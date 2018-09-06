Певица Юлия Самойлова собралась эмигрировать из России

Российская участница «Евровидения-2018» Юлия Самойлова опубликовала в своем инстаграме видеозапись, на которой заявила о готовности эмигрировать из России. О намерении переехать Самойлова рассказала в видео, которое выложила в «истории».

Кроме того, она также опубликовала фотографию из московского аэропорта Шереметьево, однако не сопроводила ее уточняющей подписью.

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Ранее российская певица Юлия Самойлова выпустила автобиографию, в которой среди прочего рассказала о случаях дискриминации из-за инвалидности, а также поведала о «немного криминальном детстве».

Своему творчеству Юлия Самойлова в книге посвятила немало страниц, однако «Евровидения» она почти не касается.