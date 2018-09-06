В США умер актер из Терминатора

Американский актер и племянник 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди Кристофер Лоуфорд скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщает TMZ.

Уточняется, что он был обнаружен мертвым в студии йоги. По предварительным данным, смерть произошла по «естественным причинам».

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Актер известен широкой публике по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Терминатор — 3: Восстание машин», «Крутые парни», «Байки из склепа», «В прямом эфире с Ларри Кингом», «Все мои дети», «Больница общего профиля» и других.

Помимо этого, он также работал журналистов в издании EXTRA и писал книги, одна из которых – «Симптомы снятия» - стала бестселлером по версии New York Times.