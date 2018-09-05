Валерий Фадеев ушел с Первого канала
Секретарь Общественной палаты России и телеведущий Валерий Фадеев заявил, что больше не будет вести программу «Воскресное время» на Первом канале. Об этом сообщает ФАН.
«Я подрабатывал на Первом канале, теперь не подрабатываю», — сказал Фадеев.
По данным агентства, Фадеев ушел с Первого канала, чтобы сосредоточиться на работе в Общественной палате.
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Как отмечается, Фадеев вел программу «Воскресное время» с 2016 года.
Ранее СМИ сообщили, что Фадеев больше не будет вести программу «Воскресное время» из-за загруженности в ОП.