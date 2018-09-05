Ограблен автор хитов Вайкуле и Киркорова

Поэт-песенник Герман Витке ограблен в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Неизвестный похитил у автора хитов Лаймы Вайкуле, Филиппа Киркорова, Леонида Агутина 90 тыс. руб. Инцидент произошел в ночь на 4 сентября в сауне на Малой Почтовой улице.

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Кто мог похитить эту сумму у поэта и при каких обстоятельствах, не сообщается. Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Герман Витке пишет песни для звезд с 1989 года, его первыми песенными текстами стали работы для проекта «Высокая энергия» Богдана Титомира.

Ранее сообщалось, что вооруженные грабители похитили драгоценности из дома Анастасии Заворотнюк. Общий причиненный актрисе ущерб оценивается в 1 млн руб.