В Минкультуры не разрешили прокат фильма «Похищенные сокровища Европы»

Министерство культуры приняло решение не выдавать прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы». Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила прокатная компания CinemaEmotion.

Как отмечается, выпуск кинокартины о произведениях искусства, которые были вывезены в Третий рейх в годы Второй мировой войны, был запланирован на 6 сентября этого года и приурочен к 73-годовщине окончания военных действий.

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«С глубоким сожалением сообщаем, что Министерство культуры Российской Федерации отказало в выдаче прокатного удостоверения на музейное шоу «Похищенные сокровища Европы», — говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что ведомство отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина».