Мэр Днепра отреагировал на инициативу о запрете российских песен в городе

Мэр украинского Днепра Борис Филатов исключил запрет песен российских исполнителей на территории города. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Филатова, городской совет ежедневно регистрирует «десятки проектов решений, даже самых безумных». Он подчеркнул, что решения о запрете российских песен в Днепре не будет.

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«Во-первых, его невозможно исполнить. А во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой», — заявил Филатов.

Он добавил, что каждый сам решает, что читать и слушать.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили запретить песни, которые исполняют российские певцы.