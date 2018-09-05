Звезда сериала «Во все тяжкие» сыграет главную роль в фильме российского режиссера

Американский актер Боб Оденкерк, который сыграл Сола Гудмана в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», исполнит главную роль в новом фильме российского режиссера Ильи Найшуллера, передает Geeks WorldWide.

Отмечается, что картина Найшуллера расскажет о приключениях мужчины, который отправил брата наркобарона в больницу, заступившись за девушку, после чего преступник решил ему отомстить.

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Как уточняется, фильм получил название «Никто».

Ранее сообщалось, что в сети появился первый трейлер боевика «Сибирь», в котором сыграл актер Киану Ривз. В ролике он хмуро передвигается по ненастному Санкт-Петербургу.