В США решили не расследовать обвинение против Стивена Сигала в инциденте 1993 года
В США приняли решение не расследовать обвинения в сексуальных домогательствах в адрес американского актера Стивена Сигала. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Как отмечается, речь идет об обвинениях по инциденту, который якобы произошел в 1993 году, когда обратившейся в суд пострадавшей было 18 лет.
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В окружной прокуратуре объяснили, что заявление о расследовании этого случая было отклонено, потому что срок давности уже истек.
Ранее сообщалось, что за последние месяцы Сигала обвинили в домогательствах более десяти женщин.