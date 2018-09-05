В США решили не расследовать обвинение против Стивена Сигала в инциденте 1993 года

В США приняли решение не расследовать обвинения в сексуальных домогательствах в адрес американского актера Стивена Сигала. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, речь идет об обвинениях по инциденту, который якобы произошел в 1993 году, когда обратившейся в суд пострадавшей было 18 лет.

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В окружной прокуратуре объяснили, что заявление о расследовании этого случая было отклонено, потому что срок давности уже истек.

Ранее сообщалось, что за последние месяцы Сигала обвинили в домогательствах более десяти женщин.