«Звездный путь» Тарантино получит рейтинг R за реалистичность
Новозеландский актер Карл Урбан, который сыграет в очередном фильме о «Звездном пути», рассказал, что картина режиссера Квентин Тарантино получит рейтинг R. Об этом сообщает TrekMovie.
Такой рейтинг получают фильмы, предназначенные исключительно для взрослой аудитории. В них как правило имеются жестокие или откровенные сцены, нецензурная брань и др.
По словам Урбана, он рад возможности поработать с Тарантино.
«Не думайте, что фильм будет полон непристойностей. Тарантино хочет показать реальные последствия. Это расширит границы, даст ему свободу», — заявил Урбан.
Он добавил, что в детстве его поражал «страх перед космосом», который он видел в глазах ДеФореста Келли, исполнившего роль Леонарда МакКоя в одноименном телесериале.
Ранее сообщалось, что актер Патрик Стюарт подтвердил, что вернется к роли капитана Пикара в продолжении «Звездного пути».