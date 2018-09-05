В Днепре предложили запретить песни российских исполнителей

На Украине предложили запретить песни, которые исполняют российские певцы. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что такую инициативу рассмотрит городской совет Днепра. С проектом решения по этому вопросу можно ознакомиться на сайте ведомства.

«Запретить в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса и в других общественных местах на территории города Днепра воспроизведение песен российских исполнителей», — говорится в документе.

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Согласно тексту решения, планируется прекратить воспроизведение песен украинских певцов, которые поддержали «российскую агрессию против Украины». Уточняется, что контролировать соблюдение решения должны будут сотрудники местной инспекции по благоустройству.

Ранее сообщалось, что украинскую певицу Ирину Билык раскритиковали за поздравление с Днем независимости Украины на русском языке.