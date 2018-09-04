В Лос-Анджелесе не станут расследовать обвинение против Кевина Спейси в инциденте 1992 года

Окружной прокурор Лос-Анджелеса заявил, что не станет расследовать обвинение в отношении актера Кевина Спейси за истечением срока давности. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что речь идет об инциденте 1992 года. По данным агентства, речь идет о случае с участием взрослого мужчины, однако характер обвинений и личность обвинителя не были раскрыты.

Реклама

Окружная прокуратура сообщила, что заявление о расследовании этого случая было отклонено за истечением срока давности.

Кевин Спейси не прокомментировал данную ситуацию.

Ранее актриса Робин Райт, снимавшаяся вместе с Кевином Спейси в сериале «Карточный домик», заявила, что верит в способность обвиненного в сексуальных домогательствах актера исправиться.