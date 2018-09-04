В Госдуме обсудят новые критерии книжной маркировки «18+»

Депутаты Госдумы обсудят вопрос о критериях для маркировки книг «18+», передает РИА «Новости».

Такая необходимость возникла после того, как старшекласснице из Екатеринбурга в трех магазинах не продали сборники поэтов Сергея Есенина, Владимира Маяковского и Иосифа Бродского из-за ее несовершеннолетия.

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Ситуацию осудил внук писателя Михаила Шолохова, зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.«Я совершенно согласен с людьми, которые говорят, что необходимы определенные разумные критерии для введения (маркировки), а не делать это автоматически… Одиннадцатого числа у нас будет первое заседание комитета по культуре, возможно, мы и этот вопрос успеем обсудить», — поделился Шолохов с журналистами.

По мнению Шолохова, в классической литературе есть образцы, с которыми стоит знакомиться после совершеннолетия, однако выработать критерии их отбора сложно. «Я обращаюсь к профессионалам, которые сталкиваются с такими нежелательными последствиями наших усилий по ограждению детей от тлетворного влияния, и вместе мы готовы проработать эти вопросы и вынести их, в том числе, в качестве законодательных инициатив», — констатировал депутат.

Ранее представитель отказавшей девушке книжной сети пояснила, что магазины не имеют права продавать продукцию детям, не достигшим определенного возраста.