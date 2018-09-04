Астронавт Базз Олдрин исправил ошибку в фильме «Человек на Луне»

Астронавт Эдвин (Базз) Олдрин, в 1969 году вместе с Нилом Армстронгом посадивший корабль «Аполлон-11» на поверхность Луны, исправил «ошибку» в выходящем в прокат художественном фильме Дэмиена Шазелла «Человек на Луне».

Картина с Райаном Гослингом в главной роли рассказывает о легендарной миссии, однако уже подверглась критике в Сети за то, что в кадре не появляется американский флаг, который астронавты установили на поверхности Луны. У себя в твиттере 88-летний Олдрин опубликовал настоящие снимки установки флага и подписал их хэштегом «Горжусь тем, что я американец».

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Ранее Райан Гослинг, сыгравший умершего в 2012 году Армстронга, защитил решение создателей картины — на Венецианском кинофестивале он сказал, что флаг не показали намеренно, потому что высадка на Луне — важнее, чем отдельные страны и их границы.

Премьера фильма «Человек на Луне» в России запланирована на 22 ноября 2018 года.