Экс-советника Трампа исключили из программы фестиваля в Нью-Йорке из-за скандала

Стивен Бэннон, альтернативно-консервативный активист и бывший советник американского лидера Дональда Трампа, не будет принимать участия в фестивале журнала The New Yorker. Соответствующее решение принял главный редактор издания Дэвид Ремник.

Заявление Ремника опубликовал в своем твиттере журналист CNN Брайан Стелтер.

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Ранее сообщалось, что кинозвезды начали отказываться от участия в фестивале из-за присутствия Бэннона в программе. Отмечалось, что идея с приглашением консервативного политика принадлежала самому Ремнику.

«Я подумал над этим [приглашением Бэннона], поговорил с коллегами и пересмотрел свое решение. Я передумал», — заявил Ремник.

Также главный редактор напомнил, что интервью у Бэннона уже брали другие авторы The New Yorker и ему следует поговорить с ним в «более традиционной» обстановке, а не на сцене.