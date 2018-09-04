Звезда «Полицейской академии» заявил о работе над новой частью комедии

Американский актер, сценарист и режиссер Стив Гуттенберг, который исполнил одну из главных ролей в серии комедийных фильмов «Полицейская академия», написал в своем твиттере, что новая часть франшизы «на подходе».

«Новая «Полицейская академия» на подходе, пока без деталей», — написал Гуттенберг.

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Твитом с такими словами актер отреагировал на сообщение пользователя @AHirschovits, который выразил надежду, что Гуттенберг работает в Лондоне над новой частью франшизы.

В начале 2010 года сообщалось, что студия New Line намерена снять ремейк «Полицейской академии». Через два года стало известно, что фильмом займется режиссер Скотт Забилски, однако впоследствии новостей о съемках не поступало.

Также в начале нынешнего года сообщалось о смерти режиссера и сценариста первой «Полицейской академии».