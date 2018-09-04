Прилепин поделился мнением о покушении на Захарченко

Российский писатель и участник боевых действий в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявил, что к покушению на главу ДНР Александра Захарченко причастен Киев. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

По словам Прилепина, в покушении на Захарченко «в любом случае не обошлось» без участия Украины. Он отметил, что причины убийства главы ДНР могут быть разными, включая политические, финансовые и военные.

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«Количество людей, которые на Украине точили зуб на Захарченко, колоссально — от отдельных фанатиков и его «кровников», которые потерпели поражение от него на полях битвы, до политиков, которые были уверены, что так можно дестабилизировать ситуацию в Донбассе», — сказал Прилепин.

Писатель исключил, что причиной покушения на Захарченко могли стать «криминальные разборки» — по его мнению, все экономические противоречия в регионе закончились в 2014 году. Также он заверил, что заявления Украины о причастности Захарченко к криминалу являются «традиционным киевским враньем».

Ранее Прилепин сообщал, что был задержан на границе Боснии и Герцеговины по пути на выступление.