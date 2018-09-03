Умерла Жаклин Пирс

Британская актриса Жаклин Пирс скончалась в возрасте 74 лет, сообщает The Sun.

По данным издания, Пирс умерла от рака легких. По словам ее друга, диагноз был поставлен «пару недель назад». Последние дни жизни актриса провела в своем доме в графстве Ланкашир.

Жаклин Пирс наиболее известна по ролям в сериалах «Семерка Блейка», где она сыграла главную злодейку Сервалан, и «Доктор Кто». В королевской академии драматического искусства она училась вместе с актерами Энтони Хопкинсом и Джоном Хертом. Также снималась в сериалах «Мстители» и «Опасный человек».