Орнелла Мути рассказала о желании получить российское гражданство

Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала, что имеет русские корни, а также призналась, что хотела бы получить российский паспорт. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мути, ее бабушка с дедушкой жили в Санкт-Петербурге, поэтому и она сама мечтала узнать больше о русских традициях. Также она рассказала, что прописана в Москве, но гражданства до сих пор не имеет.

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«Я резидент России, прописана в Москве. У меня нет гражданства, но я приезжаю сюда как можно чаще. Я бы хотела иметь русское гражданство», — призналась Мути.

Актриса также выразила предположение, что ее артистичность связана с русским происхождением.

«Мой дедушка был одним из врачей русского царя. Бабушка была пианисткой, в нашей семье также есть певица. Возможно, мы такие артистичные благодаря русским корням», — добавила Мути.

Как отмечается, в СМИ и ранее появлялась информация о том, что Мути собирается подать заявление на получение российского гражданства.

Ранее сообщалось, что Орнеллу Мути осудили за фальшивый больничный, благодаря которому она попала на ужин с Путиным.