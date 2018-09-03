Орнелла Мути рассказала о желании получить российское гражданство
Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала, что имеет русские корни, а также призналась, что хотела бы получить российский паспорт. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Мути, ее бабушка с дедушкой жили в Санкт-Петербурге, поэтому и она сама мечтала узнать больше о русских традициях. Также она рассказала, что прописана в Москве, но гражданства до сих пор не имеет.
«Я резидент России, прописана в Москве. У меня нет гражданства, но я приезжаю сюда как можно чаще. Я бы хотела иметь русское гражданство», — призналась Мути.
Актриса также выразила предположение, что ее артистичность связана с русским происхождением.
«Мой дедушка был одним из врачей русского царя. Бабушка была пианисткой, в нашей семье также есть певица. Возможно, мы такие артистичные благодаря русским корням», — добавила Мути.
Как отмечается, в СМИ и ранее появлялась информация о том, что Мути собирается подать заявление на получение российского гражданства.
Ранее сообщалось, что Орнеллу Мути осудили за фальшивый больничный, благодаря которому она попала на ужин с Путиным.