СМИ узнали о предсмертной записке «главного битломана России» Коли Васина

Основатель музея The Beatles в Санкт-Петербурге, «главный битломан России» Коля Васин оставил предсмертную записку. Об этом сообщает «Бумага» со ссылкой на его друга Владимира Рекшана.

Друг битломана сообщил, что в записке Васин заявил о «невозможности жить в стране, где никто не поддерживает дело храма Джона Леннона».

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Источники «Фонтанки» сообщили, что Васин оставил записку в двери арт-центра «Пушкинская, 10», где располагается музей — «Храм любви, мира и музыки имени Джона Леннона».

Как стало известно ранее, Васин скончался 29 августа.

Васин, которому недавно исполнилось 73 года, увлекся музыкой The Beatles в 60-х годах. Позднее он стал инициатором создания «Храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона» в Петербурге.

Он также переписывался с Джоном Ленноном и стал обладателем первого членского билета в Ленинградском рок-клубе.