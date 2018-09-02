В Петербурге скончался создатель музея The Beatles Николай Васин

В Санкт-Петербурге скончался основатель музея The Beatles в России, «главный битломан России» Николай Васин. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, мужчина погиб 29 августа, упав с третьего этажа торгового центра «Галерея» в Петербурге.

«29 августа мой друг Коля Васин ушел к Джону Леннону и Джорджу Харрисону. Пусть им там будет хорошо и светло!» — написал в фейсбуке друг Васина Николай Барабанов.

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В разговоре с изданием Барабанов отметил, что причины произошедшего пока не ясны.

Васин, которому недавно исполнилось 73 года, увлекся музыкой The Beatles в 60-х годах. Позднее он стал инициатором создания «Храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона» в Петербурге.

Он также переписывался с Джоном Ленноном и стал обладателем первого членского билета в Ленинградском рок-клубе.