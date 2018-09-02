Проститься с Кобзоном пришли более шести тысяч человек

Как рассказали представители правоохранительных органов, на прощание с певцом Иосифом Кобзоном, которое прошло в Концертном зале имени Чайковского, пришли более шести тысяч человек, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В полиции отметили, что после того, как было зафиксировано число пришедших на прощание с артистом поток прибывающих поклонников и коллег не прекращался.

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Причиной смерти Иосифа Кобзона стала четвертая стадия рака. Заболевание было диагностировано у певца в 2005 году, после чего ему был назначен курс лечения в одной из зарубежных клиник.

Ранее сообщалось, что в Москве завершилась гражданская панихида по Кобзону.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию с траурного мероприятия.